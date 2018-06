Angebliche Spendensammler sprechen Supermarkt-Kunden an

Betrüger haben Kunden vor Pfullendorfer Supermärkten offenbar um Spenden gebeten – angeblich für einen guten Zweck, wahrscheinlich aber eher für die eigene Tasche. „Mir selbst ist das Paar vor Supermärkten im Seepark-Center aufgefallen“, sagt Ruth Engel aus Wald. „Andere Kunden dort haben mir aber erzählt, dass sie die beiden auch schon vor anderen Geschäften gesehen haben.“ Doch so schnell wie die offensichtlichen Betrüger aufgetaucht sind, so schnell sind sie auch wieder verschwunden: Weder dem zuständigen Polizeipräsidium in Konstanz noch dem Pfullendorfer Ordnungsamt sind konkrete Fälle von Betrug bekannt.

Bei der Frage nach einem Ausweis ergreift das Paar die Flucht

„Die Frau hat mit einem Schild und einem Klemmbrett für Unterschriften um Spenden für eine Suppenküche Pfullendorf-Sigmaringen gebeten, der Mann wollte eine Streetworker-Zeitung verkaufen“, sagt Ruth Engel, der das verdächtige Paar am Montag begegnete. Passanten hätten ihr mitgeteilt, dass die offensichtlichen Betrüger schon mehrfach in Pfullendorf aufgetreten seien. Als sie das Paar aufgefordert habe, einen Spendenausweis zu zeigen, hätten der Mann und die Frau das Weite gesucht. „Sie hat behauptet, dass sie gar keine Spenden gesammelt habe“, sagt Ruth Engel.

Geld bekam das Paar von Ruth Engel nicht. Damit habe sie vollkommen richtig gehandelt, bestätigt die Polizei: „Das sieht schon auf den ersten Blick nach Betrügerei aus“, sagt Peter Hauke von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Konstanz. „Leute sollten solchen angeblichen Spendensammlern auf keinen Fall Geld geben.“ Auch wenn ihm keine Fälle aus Pfullendorf bekannt seien: Die Masche an sich ist bekannt.

„Bei uns in Konstanz kommt so etwas immer wieder mal vor“, sagt Haukes Kollege Bernd Schmidt. „Die angeblichen Spendensammler geben das Geld meist sofort an Dritte weiter. Sollten sie kontrolliert werden, findet man bei ihnen so kein Geld.“ Hole jemand sein Portemonnaie heraus, um Geld zu spenden, laufe er außerdem Gefahr ausgeraubt zu werden. „Auch dass die Täter dann in den Geldbeutel gegriffen haben, ist schon vorgekommen“, sagt Schmidt.

Bei seriösen Organisationen sind Spenden an der richtigen Adresse

Grundsätzlich verboten sei aktives Betteln, also Menschen gezielt anzusprechen, sagt Peter Hauke. Deshalb hätten viele Betrüger ein Schild dabei. Hauke betont, dass der Polizei keine seriösen Spendensammlungen bekannt seien, die dem Muster gleichen, das Ruth Engel beobachtet hat. „In jedem Fall würde ich mir einen Spendenausweis zeigen lassen“, sagt Hauke. Wer etwas Gutes tun wolle, sei mit einer Überweisung an eine seriöse Organisation aber definitiv auf der sichereren Seite.

„Solche Betrüger, wie sie in Pfullendorf unterwegs sind, bringen letztlich alle in Verruf, die ehrlich um Spenden bitten“, sagt Ruth Engel. Und genau das sei es, was sie an der ganzen Sache am meisten störe.