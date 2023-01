Amtseinsetzung von Bürgermeister Ralph Gerster

Nachdem Ralph Gerster bei der Wahl am 23. Oktober 2022 zum Bürgermeister der Stadt Pfullendorf gewählt wurde, findet am Donnerstag, 19. Januar, um 18 Uhr die feierliche Amtseinsetzung in der Stadthalle am Jakobsweg statt.

Im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung mit nur einem Tagesordnungspunkt – nämlich der Amtseinsetzung – wird Ralph Gerster durch Bürgermeisterstellvertreter Karl Fritz als Bürgermeister vereidigt und verpflichtet. Die Bevölkerung und die Freunde der Stadt Pfullendorf sind hierzu eingeladen.