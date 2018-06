Am 5. Januar ist kabarettistischer Jahresrückblick

Geschichten des vergangenen Jahres sind Thema des kabarettistischen Jahresrückblicks mit Otmar Traber, Jörn Baehr und Gerhardt Mornhingweg. Das Programm „2011 Jahresendabrechnung“ beginnt am Donnerstag, 5. Januar, um 20 Uhr im Haus Linzgau. Außerdem ist der Abend mit Blues, Jazz, Swing und Bossa Nova gewürzt. Denn Jörn Baehr arbeitet hauptsächlich im Swingbereich als arrangierender und komponierender Jazzgitarrist. Und Gerhardt Mornhinweg war schon an einigen erfolgreichen Musikprojekten beteiligt. Unter anderem wurde er mit dem Kleinkunstpreis Baden-Württemberg ausgezeichnet. Karten für die Veranstaltung kosten zwölf Euro im Vorverkauf beim katholischen oder evangelischen Pfarramt oder in der Linzgau-Buchhandlung, Telefon 07552/ 8160. An der Abendkasse kostet es 14 Euro.