Amüsante Verwicklungen in der schwäbischen Provinz

Die Aach-Linzer Bühne lädt über den Jahreswechsel zu einem unterhaltsamen Theatervergnügen mit der schwäbischen Komödie „Die verschollene Kirchenchronik“ ins Pfarrheim ein. Die Akteure haben unter der bewährten Regie von Klaus Matt das Stück von Rainer Schrade einstudiert – ein Stück, das dank des Spielwitzes der Schauspieler ohne alberne Effekthaschereien auskommt und trotzdem ein paar höchst vergnügliche Stunden bereitet. Bei der ausverkauften Premiere vor Weihnachten war das amüsierte Publikum jedenfalls hell begeistert und sparte weder mit spontanem Szenenapplaus noch mit lang anhaltendem Beifall am Ende.

Zu den alten Hasen der Gruppe wie Andrea und Wolfgang Utz oder Stefan Burth gesellen sich in diesem Jahr ein paar neue Gesichter wie Bernd Eikmeyer und Barbara Blocherer. Regisseur Klaus Matt, der in der Vergangenheit oft selbst eine Hauptrolle übernommen hat, tritt nur als Nebenfigur auf. Er und Wolfgang Utz zeichnen sich wiederum für das liebevoll mit vielen Details ausgestattete Bühnenbild im Studierzimmer des Pfarrers verantwortlich.

Stück dreht sich um marode Kirche und die Konsequenzen

Unter anderem dort spielt das Stück, in dem es um folgenden Inhalt geht: In Kleinkirchlingen, einem typischen liebens- und lebenswerten schwäbischen Provinznest, wie Klaus Matt bei der Begrüßung der Zuschauer sagte, geht es drunter und drüber. Das Kirchendach ist so marode, dass die Gottesdienste bei Regen ins Gemeindehaus verlegt werden müssen. Aber gerade auf dieses Gebäude haben so manche Einwohner ein Auge geworfen.

Der Künstler Anton (Bernd Eikmeyer) möchte daraus ein Kunst- und Meditationszentrum machen und die Bürgermeisterin Adelgunde Haberecht, die sich für ihre anstehende Wiederwahl profilieren will, einen Vereinsraum für die Strickfrauen. Zum Glück gibt es da die alte Kirchenchronik, in der festgeschrieben ist, dass lediglich der Pfarrer (Johannes Keller) über die Nutzung des Hauses bestimmt. Tragischerweise fehlt aber genau der entsprechende Band im Archiv.

Noch größer werden die Verwicklungen, als der Amerikaner John William Scheffele (Wolfgang Utz) im Dorf auftaucht. Auch er sucht die Kirchenchronik, denn er forscht nach seinen Vorfahren. Als Demokrat durch und durch animiert er nicht nur den Pfarrer und den Künstler, sondern auch den Dorfpolizisten Lothar (Stefan Burth) und die Rathaussekretärin Tipsi (Barbara Blocherer), sich um das Amt des Bürgermeisters zu bewerben. Ein außergewöhnlicher Wahlkampf mit überraschendem Ausgang beginnt.