Spannende Geschichten können Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren am Donnerstag, 2. August, in der Pfullendorfer Altstadt erleben. Für diesen Beitrag zum Sommerferienspaß hat die Stadtbücherei die professionelle Märchenerzählerin Elvira Mießner gewonnen. Sie wird ausgewählte Geschichten und Märchen auf ihre ganz eigene, kunstvolle Art präsentieren.

An markanten Plätzen der historischen Innenstadt – beispielsweise am Alten Haus, am Stadtsee oder am Narrenbrunnen – wird Elvira Mießner von Helden und ihren Abenteuern aus einer vergangenen Zeit erzählen. Die Pfullendorfer Altstadt wird zur Kulisse für märchenhafte Geschichten, wie sie sich auch dort zugetragen haben könnten.

Los geht es um 15 Uhr an der Stadtbücherei, wo die Runde gegen 17.30 Uhr auch wieder enden wird. Jedes Kind sollte etwas Proviant für ein kleines Picknick und eine Sitzunterlage mitbringen. Bei Regenwetter findet die Veranstaltung in verkürzter Form in der Stadtbücherei in der Steinscheuer statt. Anmeldungen nimmt die Stadtbücherei unter der Telefonnummer 07552/25 12 00 entgegen.