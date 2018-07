Altstadt: Belebung darf nur 400 Euro kosten

Einen Leerstand in den eigenen Reihen beim sensiblen Thema „Weiterentwicklung und Belebung der Innenstadt Pfullendorf“ bekämpft die Stadt Pfullendorf derzeit per Stellenanzeige und sucht jetzt auf 400 Euro-Basis einen Mitarbeiter für die Fortführung von Teilprojekten zur Belebung der Altstadt, die bekanntlich seit Jahren mit dem Problem leer stehender Geschäfte kämpft. 2005 wurde deshalb verbunden mit einer ersten Studie zum Strukturwandel die Stelle des so genannten „Innenstadtkümmerers“ geschaffen. In Zusammenarbeit mit der Hochschule Albstadt-Sigmaringen betreuten Studenten die anspruchsvolle Aufgabe. Jetzt hat die Stadt die Stelle auf 400 Euro Basis ausgeschrieben, um den Leerstand aufzufüllen, nachdem in diesem Jahr nach zwei Monaten die Studenten-Stelle bereits wieder frei war.

Die Stellenanzeige der Stadt Pfullendorf sorgt jetzt in der Stadt für nicht wenige böse Kommentare. Dabei legt die Stadtverwaltung mit der Ausschreibung auf eine 400 Euro-Stelle, was die Kosten anbelangt, auf die bestehende Stelle eines „Innenstadt-Kümmerers“ sogar noch ein wenig drauf. „Auf Stundenbasis waren es da so um die 350 Euro“, sagt Hauptamtsleiter Hans-Jürgen Rupp.

Die Stelle gibt es schon lange. Geschaffen wurde sie 2005. Wenig zuvor waren die Absichten für das Seepark-Center erstmals bekannt geworden. Seither waren insgesamt vier Studenten auf dem anspruchsvollen Posten tätig. Die jetzt in der Stellenausschreibung ausgewiesenen, zu betreuenden Projekte wurden damals begonnen – etwa die „Weiterführung des vorhandenen Leerstands- und Gebäudemanagements“. Das aber meint nicht mehr und nicht weniger als beispielsweise Erfassung der freien Flächen, Gespräche mit Eigentümern, Vernetzung aufbauen – um nur einige Stichworte zu nennen. Hinzu kommen Aufgaben aus der darauf folgenden Innenstadtstudie:¨Geschenkgutschein oder Weihnachtsmarkt fortführen. Darüberhinaus soll die auf 400 Euro Basis arbeitende Kraft dann auch noch möglichst weitere Probleme und Chancen in der Stadt ergründen. Dass eigene Ideen für die Belebung der Innenstadt erwartet werden, ist klar: Allein man fragt sich, wann das alles jemand in 30 Stunden pro Monat leisten soll.

Jedenfalls haben die Studenten auf dem Job immer Ideen und viel Engagement eingebracht. Die belebten Wochenmärkte sind da ein Beispiel. Irgendwann aber kam dann ein Urlaubssemester oder sie haben sonstwie „urlaubsbedingt aufgehört“, so Hauptamtsleiter Hans-Jürgen Rupp. Mit all den Folgen: Die Vernetzung – kaum begonnen – wurde wieder unterbrochen.

Jetzt hat die Wirtschaftsförderug der Stadt , bei der die Stelle angesiedelt ist, die Stelle ausgeschrieben. Der Rahmen der Bezahlung ist freilich arg eng.