Altes findet neue Besitzer

Etwas früher im Jahr als sonst findet am Samstag, 28. Februar, von 9 bis 11 Uhr in der Stadthalle Pfullendorf wieder eine Gebrauchtwarenbörse statt. Veranstaltet wird diese von einigen Damen der Freien Wähler Pfullendorf in Zusammenarbeit mit der Kasimir-Walchner-Schule und der Stadt Pfullendorf. Angenommen werden die Waren am Freitag, 27. Februar, von 15 bis 17 Uhr.

Bei der Veranstaltung können funktionsfähige Gebrauchsgegenstände abgegeben und kostenlos mitgenommen werden. Erwünscht sind Haushaltsartikel wie Geschirr, Besteck, Küchengeräte, Töpfe, Sportgeräte, Haushaltstextilien wie Tischdecken, Hand- und Geschirrtücher, Bettwäsche, Spielzeug, Bücher, Zimmerpflanzen, Taschen, Schallplatten, CDs, Werkzeuge, Gartengeräte, Kleinmöbel und vieles mehr.

Autositze für Kinder müssen die aktuellen Sicherheitsnormen erfüllen. Kleidungsstücke werden keine angenommen. Diese können mittwochs von 9 bis 11 und 15 bis 17 Uhr im Kleiderlager in der Martin-Schneller-Straße 14 abgegeben werden. Möbel, Matratzen oder Großgeräte wie Herde oder Kühlschränke dürfen nicht angeliefert werden, können aber an einer Info-Wand als Aushang zur Abholung angeboten werden. Ein Bild oder zumindest eine genaue Beschreibung wäre dabei sehr nützlich.

Die Gegenstände werden bei der Anlieferung nach Art der Waren sortiert und auf die bereitgestellten Tische im Foyer der Stadthalle verteilt. Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass ein Großteil der angebotenen Waren einen neuen Besitzer findet und nur ein kleiner Teil als Restmüll verbleibt. Allerdings übernimmt die Stadt Pfullendorf als Veranstalter für entstandene Schäden, etwa durch vergessene Wertsachen in den Gegenständen oder durch defekte Elektrogeräte, keinerlei Haftung. Kommerzielle Händler sind von der Gebrauchtwarenbörse ausgeschlossen.

Für den städtischen Umweltbeauftragten Jürgen Seyfried ist das Ziel der Veranstaltung, Müll zu vermeiden, indem verwertbare, gut erhaltene Gegenstände eine neue Verwendung finden. Es handelt sich nicht um eine versteckte Müllentsorgung oder eine kostenlose Sperrmüllabfuhr. Deshalb wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nur qualitativ einwandfreies und gut gereinigtes Material entgegengenommen wird.

Der Eintritt kostet für Erwachsene drei Euro, für Kinder bis 12 Jahre einen Euro. Dieses Geld wird gemeinsam mit Spenden einem gemeinnützigen Zweck zur Verfügung gestellt. Schüler der Förderschule Pfullendorf bieten für alle Besucher Kaffee und Brezeln an.

Weitere Informationen gibt Jürgen Seyfried unter der Telefonnummer 07552/251505 oder per E-Mail: juergen.seyfried@stadt-pfullendorf.de.