Alpenverein und Langläufer warten auf den Schnee

„Uns bleibt nichts anderes übrig als weiter zu hoffen“, sagt Klaus Epple, Schatzmeister der Sektion Pfullendorf des Deutschen Alpenvereins (DAV). Denn: Die wenigen Schneeflocken, die bislang in Pfullendorf gefallen sind, reichten noch nicht aus, um die Bergwaldloipe für Langläufer zu präparieren. Ein paar unverdrossene Wintersportler waren aber am Silvestertag bereits unterwegs.

Des Einen Freud, des Anderen Leid: Solange die Wiesen grün und die Wege schneefrei sind, bleiben diese fest in der Hand der Jogger, die morgens oder abends ihre Runden drehen. Am Morgen des 31. Dezembers sah es zunächst so aus, als ob sich dies geändert hätte und die Wintersportler nun endlich auf ihre Kosten kämen. Allein, der Regen sorgte für Ernüchterung. „Schon um halb elf hat es wieder begonnen zu regnen“, sagt Epple, der seit vielen Jahrzehnten der Skilanglaufabteilung des DAV angehört.

Außerdem wirkt die Schneemenge im heimischen Garten und auf den Straßen meist viel größer. „Auf den Feldern sieht es anders aus“, erklärt Epple. Dort hat das Gras an Silvester noch durchgeschimmert. „Das reicht nicht zum Spuren“, stellt er enttäuscht fest. Also bleibt die Bergwaldloipe weiterhin unpräpariert.

Im vergangenen Jahr hat die DAV-Sektion Pfullendorf ein Schneemobil gekauft, an dem eine Walze befestigt ist. Damit präparieren wir die Loipe für die Skater, erklärt Klaus Epple. Will heißen: Für die Skating-Technik, auch freier Stil genannt, wird ein mehrere Meter breiter Streifen Schnee plattgewalzt. Für die Loipen der klassischen Technik ist zusätzlich ein Aufsatz nötig, der Spurrillen in den Schnee drückt. Untergestellt ist das Schneemobil beim Flugsportverein in unmittelbarer Nähe zum Einsatzort.

Je nach Schneemenge war die Bergwaldloipe in den vergangenen Jahren etwa vier Kilometer lang. „Wenn es viel Schnee gibt, ziehen wir zusätzlich noch ein paar Schleifen rein und variieren so die Länge“, erklärt Klaus Epple. Zum Vergleich: Im vergangenen Winter gab es insgesamt 20 Schneetage, an denen die Langläufer auf der Loipe ihren Sport ausüben konnten.

Seit Dienstagabend fegt Tief Ulli mit Windböen auch über Pfullendorf. Auf Ulli folgt Orkantief Andrea. Ab morgen, Freitag, ist wieder mit Niederschlägen zu rechnen. „Ob diese allerdings in der Region Schnee oder doch wieder nur Regen bringen, ist ungewiss“, sagt Epple. Und fügt hinzu: „Mal sehen, was Januar und Februar noch bringen“.