Alpenverein macht Kletterturm fit für die neue Saison

Von Schwäbische Zeitung

Robert Varga (Foto: Klinik) ist neuer Oberarzt in der Rehabilitationsklinik Bad Wurzach. Seit 1. Juni verstärkt der promovierte Mediziner das Team der Rehabilitationsklinik Bad Wurzach als stellvertretender Chefarzt. Der 41-jährige Garmisch-Partenkirchener hat nach einer Ausbildung als Physiotherapeut in Ulm Medizin studiert. Nach beruflichen Stationen in Luzern, Innsbruck, Weilheim, Heidelberg und Bad Reichenhall legte Varga 2011 seine Facharztprüfung als Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie ab.