Alno: Vorstand diskutiert mit IG Metall über Personal

Der Küchenmöbelhersteller Alno will von seinen Beschäftigten nach der Kapitalneustrukturierung offenbar einen Sanierungsbeitrag. Das haben die Beschäftigten des Küchenmöbelkonzerns an den Standorten Pfullendorf (Alno) und Enger (Wellmann) mit einem Schreiben des Vorstands mitgeteilt bekommen.

Dass in diesem Zuge entsprechende Gespräche mit der IG-Metall geführt würden, bestätigte gestern ein Firmensprecher auf Anfrage der Schwäbischen Zeitung. Es gebe keine Fakten, sei aber in der Diskussion, sagte ein Unternehmenssprecher. Auch seitens des Pfullendorfer Betriebsrats wurde das Schreiben bestätigt. Demnach ist das Schreiben den Beschäftigten bereits vor einigen Tagen zugegangen. Darin stünden aber keinerlei Fakten oder eine Ankündigung von Maßnahmen, hieß es aus dem Betriebsrat, der sich ansonsten bedeckt hielt. Auch seitens der IG-Metall war gestern trotz mehrfacher Versuche seitens dieser Zeitung keine Stellungnahme zu erreichen.

Vorstand informiert Beschäftigte mit einem Brief

Die „Neue Westfälische Zeitung“ hatte mit Berufung auf den Brief geschrieben, dass der Vorstand des Küchenkonzerns Alno AG mit Betriebsräten und der Gewerkschaft IG Metall über die Senkung der Personalkosten an den Standorten Pfullendorf und Enger/Hiddenhausen verhandeln wolle und gemutmaßt, dass es dabei um Arbeitszeiten, aber auch um Personalabbau gehen könnte. Das wollte in Pfullendorf weder das Unternehmen, noch der Betriebsrat kommentieren. Allerdings wurde seitens des Betriebsrats der Inhalt des Schreibens dahingehend bestätigt, dass es im Interesse aller um eine Optimierung und gemeinsame Anstrengung aller gehe. Die Neue Westfälische zitiert in ihrem Bericht aus dem Vorstandsschreiben weiter von einer „Vereinbarung zur Sanierung“, die sie mit den IG Metall-Bezirksleitungen in Stuttgart und Düsseldorf abgeschlossen hätte verbunden mit Personalanpassungen. Weiter werden die Vorstände in dem Bericht zitiert: „Wir müssen nachhaltig in die Strukturen und in die Ablaufprozesse von Alno und von Wellmann einsteigen, wir müssen von unseren profitablen Tochtergesellschaften Impuls und Pino lernen.“ Beim für Pfullendorf zuständigen Bezirk der IG Metall in Albstadt war gestern trotz mehrfacher Versuche keine Stellungnahme zu erhalten.

Belegschaft hat über die Jahre hohen Beitrag geleistet

Die Beschäftigten von Alno in Pfullendorf haben durch Verzicht schon gewaltige Summen über die Jahre hinweg in die Rettung des angeschlagenen Konzerns gesteckt. Darüber reden Betriebsräte und Gewerkschaften natürlich nicht gern. Während der Protestwelle am Alno-Stammwerk vor zwei Jahren gingen die Arbeitnehmervertreter erstmals mit Zahlen an die Öffentlichkeit. Von 40 Millionen Euro war seinerzeit die Rede. Andererseits hat der jetzige Vorstand nach Jahren kontinuierlichen Abbaus am Standort Pfullendorf erstmals wieder Beschäftigung in innovativen Bereichen, wie der Glasfrontenfertigung, aufgebaut – wenn auch nur im unteren zweistelligen Bereich. Gleichzeitig dementierte das neue Management nie, dass möglicherweise Personalanpassungen aufgrund erreichter Synergien notwendig werden könnten.