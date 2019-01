Alkoholisierter Fahrer missachtet Vorfahrt

Sachschaden von rund 3000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Mittwoch gegen 11.45 Uhr in der Bahnhofstraße ereignet hat. Ein 51-jähriger BMW-Fahrer wollte aus einer Parkbucht in den fließenden Verkehr einfahren und übersah hierbei einen 80-jährigen Ford-Lenker, der die Bahnhofstraße in Richtung Franz-Xaver-Heilig-Straße befuhr. Während der Unfallaufnahme konnte von den Beamten des Polizeiposten Pfullendorf Alkoholgeruch bei dem 51-Jährigen wahrgenommen werden. Nachdem der anschließendvorgenommene Atemalkoholtest einen Wert von über 1,7 Promille ergab, veranlassten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe, beschlagnahmten den Führerschein und untersagten die Weiterfahrt. Das teilt die Polizei mit.