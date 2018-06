Aline Witschel hofft auf ganzjährige Schankerlaubnis

Die Aufregung war groß, als die Schülerparty im Café Moccafloor am Fasnetsdonnerstag abrupt zu Ende ging: Nachdem zwei minderjährige Mädchen aussagten, man habe ihnen dort Alkohol ausgeschenkt, verhängte das Ordnungsamt ein 24-stündiges Ausschankverbot. Café-Inhaberin Aline Witschel war daraufhin alles andere als zum Feiern zumute. Sie beendete die Schülerparty, sagte dem für den Abend bestellten DJ ab. Drei Monate später hat sich die Aufregung gelegt. Und Aline Witschel, der das Lachen keineswegs vergangen ist, blickt nach vorne. Sie hat bei der Stadt beantragt, in Zukunft regelmäßig Alkohol ausschenken zu dürfen.

Derzeit hat das Café Moccafloor werktags bis 18 Uhr geöffnet, am Mittwochnachmittag bleibt es geschlossen. Alkohol darf Aline Witschel grundsätzlich nicht ausschenken. Ausnahmen sind zum Beispiel Konzerte, die am Abend stattfinden. „Um bei diesen Veranstaltungen Alkohol ausschenken zu dürfen, muss ich aber jedes Mal eine Genehmigung beantragen“, sagt Witschel. „Und die kostet jedes Mal 40 Euro.“ Mit einer sogenannten Gaststättenkonzession könnte die Café-Inhaberin, die seit zwölf Jahren in Pfullendorf lebt, jeden Tag Alkohol ausschenken. „Auf lange Sicht könnte ich das Café dann länger öffnen“, sagt Witschel. „Die Karte würde sich deutlich verändern. Ich könnte bei jedem Konzert Alkohol ausschenken.“

Wann die Stadt über die beantragte Gaststättenkonzession entscheidet, ist laut Hauptamtsleiter Hans-Jürgen Rupp noch offen. Derzeit werde geprüft, ob das Café Moccafloor die nötigen Anforderungen erfüllt. Dabei sind vor allem baurechtliche Aspekte von Bedeutung. „Wenn die erfüllt sind, ist die Genehmigung einer Gaststättenkonzession kein Riesen-Problem mehr“, sagt Gerhard Dippel, zuständiger Sachbearbeiter beim Pfullendorfer Ordnungsamt. Je nach Arbeitsaufwand koste die Konzession den Antragsteller zwischen 330 und 600 Euro.

Ob Aline Witschel wegen des Vorfalls an der Fasnet Konsequenzen drohen, ist ebenfalls noch offen. Zwei minderjährige Mädchen waren am 7. Februar ins Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem sie betrunken auf der unteren Hauptstraße aufgegriffen wurden. Eines der Mädchen sagte aus, dass die beiden den Alkohol im Café Moccafloor konsumiert hätten. Daraufhin verhängte das Pfullendorfer Ordnungsamt ein vorübergehendes Ausschankverbot. Zuvor hatte sich Aline Witschel anlässlich der Fasnet die Erlaubnis eingeholt, an vier Tagen Alkohol ausschenken zu dürfen.

Laut Edwin Dobler, dem Pressesprecher der zuständigen Polizeidirektion Sigmaringen, hat die Polizei die Ermittlungen abgeschlossen und der Bußgeldstelle des Pfullendorfer Ordnungsamts übergeben. Die Polizei komme zu dem Ergebnis, dass den minderjährigen Mädchen im Café Moccafloor an der Fasnet Bier verkauft worden sei, so Hans-Jürgen Rupp. Entgegen anders lautenden Gerüchten hätten die Mädchen ihre Aussagen auch keinesfalls zurückgezogen. Das Ordnungsamt prüfe deshalb, ob gegen Aline Witschel ein Bußgeld verhängt wird – und in welcher Höhe. Laut dem baden-württembergischen Bußgeldkatalog für Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz kann das Bußgeld zwischen 100 und 3000 Euro betragen.

Aline Witschel hingegen bestreitet, den Mädchen Alkohol verkauft zu haben. „Wir wissen nicht, ob die an dem Tag überhaupt mal bei uns im Café waren“, sagt sie. Alkohol hätten sie und ihre sechs bis sieben Mitarbeiter im Zweifelsfall nur gegen die Vorlage eines Ausweises ausgeschenkt.

Damit die Schülerparty in geordneten Bahnen verläuft, habe sie außerdem einen Türsteher eingesetzt, sagt Witschel. Bis zum Einschreiten des Ordnungsamts sei die Party auch gut gelaufen. „Die meisten Gäste waren zwischen 13 und 21 Jahre alt und sind hierher gekommen, um zu tanzen“, sagt Aline Witschel.

Nach dem Vorfall an der Fasnet habe es eine Reihe von Solidaritätsbekundungen gegeben. Nun könne sie sich vorstellen, auch an der Fasnet im kommenden Jahr zu öffnen. „Ich hoffe auf die Unterstützung der Stadt und der Zünfte“, sagt die gelernte Steinmetzin und Bildhauerin. Ob sie dann allerdings wieder Alkohol ausschenke, müsse sie sich erst noch überlegen.