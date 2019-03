Alina und Jolina zeigen ihr Können

Beim Frühjahrskonzert des Musikforums Pfullendorf hat die Jugend ihr musikalisches Talent in der Stadthalle wieder unter Beweis gestellt.

„Musikalische Bildung in Deutschland braucht beides – die Breiten- und die Spitzenförderung. Unsere musikalische Bildung in Deutschland hat eine höhere Wertschätzung in der Gesellschaft verdient, als dies derzeit erkennbar ist“, mit diesen Worten begrüßte Dirigent und Stadtmusikdirektor Thomas Stöhr die zahlreichen Zuhörer, auf die ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Konzertprogramm, bestehend aus Darbietungen des Vor- und Jugendblasorchester bis hin zur Stadtmusik wartete.

Mit Querflöten, Klarinetten, Altsaxophonen, Schlagzeug, Euphonium und Trompete machte das Vororchester, bestehend aus sechs Mädchen und drei Jungen, den Auftakt. „Als erstes Stück spielen wir ,Let‘s Rock’“, kündigte Larissa Japs an, die mit Lara Lobnig alle weiteren Mitglieder des Vororchesters vorstellte und einen Überblick für die weiteren Stücke Majestic March und Mickey Mouse March gab.

Anschließend spielten das Vororchester und das Jugendblasorchester die Stücke „Monster Rock“, „Pirates of the Caribbean“ und „Das Land der Pharaonen“ gemeinsam. Ein besonderer Beifall des Publikums galt Alina Bialk am Klavier und Jolina Schmiedknecht mit der Querflöte. Sie hatten beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ in der DUO-Wertung den zweiten Platz erreicht und gaben dem begeisterten Publikum eine Kostprobe ihres Könnens, welches das beachtliche Niveau der Jungmusiker mit lang anhaltendem Applaus belohnte.

Der Musikwettbewerb „Jugend musiziert“ ist der weltweit größte Jugendmusikwettbewerb. Er wurde 1963 gegründet und hat sich zum bedeutendsten Förderprojekt für musikalischen Nachwuchs in Deutschland entwickelt. Auch Bernd Ruther, Regionaldirektor der Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch würdigte die Leistungen der beiden Mädchen und überbrachte Geschenke.

Jugendblasorchester überzeugt mit seinem Vortrag

Im Anschluss spielte das Jugendblasorchester unter der Moderation von Sara Gharib und Jannik Weißhaupt gekonnt die Stücke „Indian Fire“, „Santiano“ und „Prince Ali“. Elli Gsell war bereits nach dem ersten Teil völlig begeistert. „Ein tolles Konzert“, sagte sie auf dem Weg in die Pause. Auch F. Vereni, eine Lehrerin der Musikschule Pfullendorf, die Klarinette und Saxophon unterrichtet, zeigte sich dabei sichtlich zufrieden mit den Leistungen „ihrer“ Schüler.

Nach der Pause, in der zugunsten der Jugendarbeit eine kleine Stärkung angeboten wurde, rundeten die erwachsenen Musiker der Stadtmusik das Konzertprogramm in der gewohnten Qualität ab. Sie spielten ein Repertoire, bestehend aus March to Mars, Otto e Mezzo, SOS und That‘s a plenty sowie Mambo No. 5. Mit dem letzten Stück wollten die Musiker den Frühling einläuten.

Stadtmusikdirektor Stöhr machte deutlich, wie schwer es in der heutigen Zeit sei, die bereits gefüllt ist mit Nachmittagsschule und einem breit gefächerten Freizeitangebot für die Kinder, das erforderliche Durchhaltevermögen beim Erlernen eines Instruments zu zeigen. „Indem sie aufeinander hören, miteinander arbeiten, sich selbst etwas abverlangen, lernen sie eine Lebensform der Verbundenheit miteinander und der Bezogenheit aufeinander. Weder im privaten, noch im öffentlichen Miteinander können wir auf diese Lebenshaltung und auf diese Lebensform verzichten“, betonte Stöhr und dankte insbesondere den Eltern für ihre Unterstützung.