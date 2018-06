Alexandra Keinath wird Leiterin der Kasimir-Walchner-Schule

Bevor sich Eva Riede-Leibbrand in den Ruhestand verabschiedet, wird die Leiterin der Kasimir-Walchner-Schule in Pfullendorf am Mittwoch, 18. Juli, offiziell verabschiedet.

Worte zum Abschied sprechen unter anderem ihr Stellvertreter Karl-Robert Kempf, Bürgermeister Thomas Kugler und Schulamtsleiter Gernot Schultheiß. Außerdem wird mit Alexandra Keinath auch gleich Riede-Leibbrands Nachfolgerin vorgestellt. Diese hatte schon bis 2013 an der Kasimir-Walchner-Schule unterrichtet und war dann als stellvertretende Leiterin an die Fidelisschule in Sigmaringen gewechselt. Nun wird sie als Schulleiterin an ihre ehemalige Wirkungsstätte in Pfullendorf zurückkehren.