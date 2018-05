Albverein und Sozialverband feiern den letzten Kaiserball

Der Schwäbische Albverein und der Sozialverband VdK haben am Samstagabend mit mehr als 60 kostümierten Narren Fasnacht gefeiert – zum letzten Mal im Restaurant Deutscher Kaiser in Pfullendorf, das im Sommer schließt. Der Albvereinsvorsitzende Hartmuth Dinter führte mit launigen Worten durch das Programm, das beide Vereine gemeinsam gestaltet hatten.

Mit einer schwungvollen Polonaise, angeführt vom Ehrenvorsitzenden Berthold Ruther, wurde der Ball eröffnet. Nach einem humorvollen Einführungslied traten mit Veronika Heitzmann und Theresia Schweizer zwei christliche Damen mit Prinzipien auf. Unter anderem boten sie dem Albverein uneigennützig Hilfsmittel des VdK gegen körperliche Gebrechen an. Wie es der Ehefrau eines Narren ergeht, berichtete Anna Epple: Das ganze Jahr ist er malad, doch an der Fasnacht ist er munter und fit.

Tipps für modebewusste Herren

Vom Unterschied zwischen Land- und Stadtfrauen wussten Sigrun Dinter, Monika Volk, Hildegard Ruther und Anna Epple zu berichten. Sie entdeckten aber auch so manche Gemeinsamkeit. Wie ein modebewusster Herr (Heinz Kropp) in Zukunft zu neuer Garderobe kommt, wenn der Kaiser geschlossen ist, und es dann an der Garderobe keine Auswahl gibt, versuchte Siegfried Tobey zu erfragen. „Oh heiliger Schikanus, schick uns an Maa“, beteten innig die Wallfahrtsfrauen – allerdings ohne erhört zu werden. Zur Melodie der Tramps aus der Pfalz hatten Monika Volk und Claudia Grünkemeier einen neuen Text geschrieben und damit die Lacher auf ihrer Seite.

Kommunalpolitisch wurde es mit Berthold Ruther und Herbert Kälberer, die gemeinsam versuchten, den höchsten Berg von Pfullendorf zu besteigen. Es ist der Schuldenberg, der im Rathaus mit 6,8 Millionen Euro zu Buche steht. Mit viel Eigeninteresse wurden die Sparmaßnahmen aufgenommen, die Sigrun Dinter, Hildegard Ruther, Claudia Grünkemeier, Elfram Wick, Monika Volk, Anna Epple und Lina Schwägler unterbreiteten. Einige ihrer Vorschläge: kollektives Zähneputzen mit nur einer Zahnbürste, das reinigen des Hinterns mit Einzelblättern oder das gemeinsame Mundspülen.

Dass die Mitglieder des Sozialverbands und des Schwäbischen Albvereins das Tanzen nicht verlernt haben, zeigte sich anschließend auf der Tanzfläche. Diese war zur Musik von Reinhold Hospach bis in die späte Nacht gefüllt. Am nächsten Morgen trafen sich die Narren dann noch einmal im Deutschen Kaiser zum Katerfrühstück.