Alarmanlage vertreibt Einbrecher

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versucht, in ein Firmengebäude an der Straße „Zum Neidling“ in Pfullendorf einzubrechen.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde er dabei allerdings von der Alarmanlage gestört. Gegen 3 Uhr versuchte der Einbrecher, gewaltsam ins Gebäude einzudringen. Nachdem er die Alarmanlage ausgelöst hatte, flüchtete er. Hinweise nimmt der Polizeiposten Pfullendorf unter der Telefonnummer 07552/201 60 entgegen.