Agathe Ostertag feiert ihren 101. Geburtstag

Bei bemerkenswerter geistiger und körperlicher Frische hat Agathe Alice Ostertag am Mittwoch ihren 101. Geburtstag gefeiert. In den Reigen der zahlreichen Gratulanten reihte sich auch Bürgermeisterstellvertreter Hermann Billmann ein, der die Glückwünsche der Stadt überbrachte.

Agathe Ostertag war im Jahr 1939 aus Jestetten nach Pfullendorf gekommen und trat eine Stelle bei Uhrmacher Eugen Ostertag an. Wenig später wurde Eugen Ostertag in den Krieg eingezogen und bat die junge Frau, in Pfullendorf zu bleiben und sein Geschäft bis zu seiner Rückkehr weiter zu führen. In den Kriegsjahren übernahm Agathe Ostertag viele weitere Aufgaben in der Stadt, in der die Männer fehlten – beispielsweise das Kommando über die Feuerwehr. Über die Annahme einer solchen körperlichen Herausforderung sprechen die Feuerwehrleute bis zur heutigen Zeit mit höchstem Respekt.

Ehering wird bis heute getragen

Noch während des Kriegs wurde aus dem Angestelltenverhältnis eine Liebesbeziehung, die 1944 mit der Heirat besiegelt wurde. Den Ring, den ihr Eugen Ostertag beim Heiratsantrag schenkte, trägt Agathe Ostertag seither an jedem Tag. Zwei Söhne, die beide bereits verstorben sind, machten damals das Eheglück der Ostertags perfekt.

Nach dem Tod ihres Mannes 1974 führte Agathe Ostertag das Uhren- und Schmuckgeschäft an der Hauptstraße bis zur Übergabe an ihren Sohn Berthold weiter. Als dieser vor vier Jahren überraschend starb, zog Agathe Ostertag ins Wohnheim Grüne Burg, in dem sie zu ihrem Jubeltag am Mittwoch mit einem Ständchen der Mitarbeiterinnen geweckt wurde.

Die einst begeisterte Sportlerin nimmt regelmäßig an der im Haus angebotenen Seniorengymnastik teil. An den Ereignissen in der Stadt ist Agathe Ostertag noch immer interessiert. Als beispielsweise die katholische Frauengemeinschaft im Juni ihr 100-jähriges Bestehen feierte, war es für die Jubilarin selbstverständlich, bei der Feier dabei zu sein.