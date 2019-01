Admiral unterstützt Radio-7-Drachenkinder

Zum 13. Spendenmarathon des Senders Radio 7 haben Markus Rudolph, Gebietsleiter des Unternehmens Admiral Entertainment, einen Spendenscheck in Höhe von 1500 Euro zugunsten der Charity-Aktion Radio-7-Drachenkinder an den Radiosender übergeben.

Gesammelt wurde das Geld seit März 2018 in zwölf Admiral-Spielhallen im Süden Baden-Württembergs und Bayerns. Unter der Federführung von Nina Seiz, Auszubildende zur Automatenfachfrau im zweiten Lehrjahr, wurden die teilnehmenden Spielhallen im letzten Jahr mit Flyern, Plakaten und selbst gestalteten Spendendosen ausgestattet. So hatten Mitarbeiter und Gäste die Möglichkeit, die Aktion zu unterstützen. „Inspiriert hat uns das Projekt der Auszubildenden, die zur Weihnachtszeit Kindern aus umliegenden Hilfeeinrichtungen kleine Weihnachtsgeschenke zukommen ließen. Wir fanden das Projekt großartig und wollten auch an anderen Standorten etwas Gutes tun“, berichtet Organisatorin Nina Seiz. So konnten rund 1500 Euro für den guten Zweck gesammelt werden.

Radio-7-Drachenkinder ist eine der erfolgreichsten Spendenaktionen Baden-Württembergs. Mit dem Spendenmarathon 2018 flossen insgesamt rund 278 000 Euro in den Spendentopf. Seit der Gründung des Projekts im Jahr 2005 setzt sich der Sender für kranke, behinderte oder traumatisierte Kinder und Jugendliche aus dem Sendegebiet ein.

So konnten mit mehr als sechs Millionen Euro bereits 1800 soziale Projekte unterstützt werden.