„Ade“ für Ortsvorsteher Karl-Anton König

Die Wasserversorgungsgruppe Zweckverband Atzenberg hat mit Karl-Anton König aus Otterswang ein „Schwergewicht“ aus ihren Reihen verabschiedet, teilt der Verband mit.

In der Verbandsversammlung würdigte Ebersbach-Musbachs Bürgermeister Roland Haug, Vorsitzender der Gruppe, die Verdienste. Man sage nunmehr „ade“ dem Ortsvorsteher a. D.. Bereits 1987 ist König in den Zweckverband als Vertreter für die Stadt Bad Schussenried verpflichtet worden. Er habe sein Mandat nicht nur lange, sondern mit Fleiß, Gewissenhaftigkeit und großem Erfolg wahrgenommen. Jedes Amt ist ein Amt auf Zeit, sagte Roland Haug in seiner Ansprache, und „schlimm für uns: Unser Mann für alle(s) Fälle bleibt auf keinen Fall länger.“ Mit dem Ausscheiden aus der kommunalen Politik scheide Karl-Anton König auch aus dem Verbandsgremium aus. Und er, Haug, könne sich gut vorstellen, dass er, König, mit einem lachenden und einem weinenden Auge gehe. „Wir sind dankbar für all die gemeinsame und gute Zeit – als Kollege, als Freund.“ Der Zweckverband WV Atzenberg habe sich in der Epoche König zu einem fortschrittlichen Wasserversorgungsunternehmen entwickelt, es seien viele Gelder sinnvoll in die Hand genommen worden, ob für Neuanschlüsse, Verbundleitungen, Brunnen- und Hochbehältersanierungen. Die Wasserversorgungsgruppe habe ihm sehr viel bedeutet. Und wenn es mal in Diskussionen hoch hergegangen sei, „hast du es immer verstanden, die Balance wiederherzustellen“. Für den Ausscheidenden gab es anerkennenden Applaus, einen kräftigen Händedruck und einen regionalen Geschenkkorb. Der Vorsitzende sprach den Dank für die aktive Unterstützung, mit der er „unseren Betrieb“ weitergebracht habe und gewiss doch auch bereichert habe.

Karl-Anton König stellte sich ein letztes Mal vor die Verbandsrunde, gerührt, und mit emotionalen Verbindungen und Erinnerungen zu „seinem“ Wasserversorgungsverband. Von Kindesbeinen an habe er dies und jenes hautnah mitbekommen und immer verfolgt. Er wisse noch die Zeit, als man das Wasser in Großfässern transportierte, und wie Hopferbach dann zum Verband gestoßen ist. Für ihn spielten somit Emotionen mit ein. Sehr gerne und gewissermaßen mit Stolz habe er sein Mandat im ZV ausgeführt. Er blicke dankend zurück und schätze gerade auch die persönliche Ebene. Man habe konstruktiv und vertraulich immer zusammengearbeitet.