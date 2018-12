Aach-Linzer Bühne zeigt Komödie

Die Aach-Linzer Bühne bringt in diesem Jahr unter der bewährten Regie von Klaus Matt die Kriminalkomödie „Der Papageienmord“ von Regina Harlander auf die Bühne des Pfarrheims. Die Besucher dürfen sich auf ein paar unterhaltsame Theaterstunden freuen.

Bei der Pensionswirtin Luise Lauscher herrscht große Aufregung, denn die bekannte Schauspielerin Pauline Leelere hat ihren Besuch in der Pension „Zum fröhlichen Papageien“ angekündigt. Eine große Ehre, die Luise wohl zu schätzen weiß. Ganz im Gegenteil zu ihrem Zimmermädchen Hannah, die angesichts der zu erwartenden Mehrarbeit wenig Begeisterung für den berühmten Gast zeigt. Immerhin ist die kleine Pension bis unters Dach ausgebucht. Doch auch Schauspielerin Pauline ist von ihrem Aufenthaltsort wenig angetan, zumal sich bald herausstellt, dass ihr die übrigen Gäste nicht besonders wohlgesonnen sind.

Die stets nur auf ihren eigenen Vorteil bedachte Pauline hat sich mit ihrem Verhalten nämlich rasch alle Anwesenden zu Feinden gemacht. Zimmermädchen Hannah sieht in ihrer Sensationslust das Unglück bereits kommen und tatsächlich: Eines Tages wird die Schauspielerin leblos aufgefunden. Einziger Zeuge des Verbrechens ist Luises Papagei Dorle. Kommissar Rudel macht sich sofort an die Ermittlungen und stellt schnell fest, dass jeder einzelne Pensionsbewohner ein Motiv für die Tat hat. Als dann auch noch erst Dorle und später sogar die Leiche selbst von der Bildfläche verschwinden, steht die gesamte Pension Kopf.

Aufgeführt wird das Stück am Samstag, 22. Dezember, um 20 Uhr, am Samstag, 29. Dezember, um 16 Uhr, am Sonntag, 30. Dezember, um 16 Uhr und am Freitag, 4. Januar, um 20 Uhr. Kartenreservierungen gibt es montags bis samstags von 18 bis 20 Uhr unter der Nummer 07552/5735.