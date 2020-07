9500 Euro Schaden durch Unachtsamkeit

Weil er mit dem Aufsetzen eines Mundschutzes abgelenkt war, bemerkte ein 82-jähriger Autofahrer am frühen Dienstagabend in der Friedhofstraße nicht, dass sein Auto rückwärts rollte. Das Auto prallte gegen die Schiebetür eines Gesundheitszentrums und kam dort zum Stehen, das teilt die Polizei mit. Es entstand Schaden in Höhe von 9500 Euro.