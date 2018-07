9000 Euro Schaden bei Unfall

Sachschaden in Höhe von rund 9000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der Franz-Xaver-Heilig-Straße in Pfullendorf entstanden.

Wie das zuständige Polizeipräsidium Konstanz am Donnerstag mitteilte, fuhr eine 57-jährige Toyotafahrerin gegen 18.45 Uhr stadteinwärts und wollte nach rechts auf den Parkplatz des Zentralen Omnibusbahnhofs abbiegen. Sie blinkte rechts und fuhr leicht nach links in Richtung Fahrbahnmitte, um anschließend rechts abzubiegen. Eine nachfolgende 46-jährige Fiatfahrerin deutete das Ausholen zur Fahrbahnmitte als mögliches Linksabbiegen, fuhr rechts an der Vorausfahrenden vorbei und kollidierte mit dieser.