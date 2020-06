88-Jähriger rammt Lastwagen

Auf der Landstraße zwischen Pfullendorf und Krauchenwies hat ein Autofahrer am Sonntagmittag um kurz vor 16 Uhr die Vorfahrt eines Lastwagen missachtet und dadurch einen Verkehrsunfall verursacht. Der 88 Jahre alte Autofaher kam aus Richtung Zell am Andelsbach und kreuzte die Landstraße auf seiner Fahrt nach Otterswang, das teilt die Polizei mit. Dabei übersah er offenbar den Lastwagen samt Auflieger, der in Richtung Krauchenwies unterwegs war. Der 25-jährige Fahrer des Lastwagengespanns versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht ganz verhindern. Der Mercedes streifte den Laster auf der gesamten Länge. Es entstand ein Sachschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf etwa 10 000 Euro beläuft. Verletzt hat sich niemand.