84-Jährige missachtet Vorfahrt

Zwei Fahrzeuge sind am Mittwoch gegen 16.15 Uhr in der Bodenseestraße kollidiert, nachdem eine 84-Jährige Twingo-Fahrerin die Vorfahrt eines Mercedes-Fahrers missachtet hatte. Die 84-Jährige wollte laut Polizei von der Dorfstraße in die Bodenseestraße einbiegen, als sie den 48-Jährigen Mercedes Fahrer, der in Richtung Owingen unterwegs war, vermutlich übersah.

Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam der Twingo von der Fahrbahn ab. Der 48-Jährige und seine Beifahrerin wurden nicht verletzt, jedoch die 84-Jährige, welche vom Rettungsdienst leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Sachschaden am Twingo wird auf 800 Euro und an dem Mercedes auf 7000 Euro geschätzt. Um den Mercedes kümmerte sich im Anschluss ein Abschleppdienst.