Rund 7000 Euro Schaden sind bei einem Unfall am Dienstagnachmittag gegen 14.45 Uhr in Pfullendorf entstanden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 83-jähriger Fahrer mit seinem Auto auf der Ölbergstraße in Richtung Krankenhaus unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Friedhofstraße misachtete er die Vorfahrt einer 58-jährigen Fahrerin, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Verletzt wurde dabei niemand.