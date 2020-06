81-Jähriger kippt mit Traktor um

Ein 81-jähriger Traktorfahrer ist am Montagmittag auf einem abschüssigen Wiesengelände zwischen Denkingen und Straß mit seinem Gespann umgekippt und dabei eingeklemmt worden. Die Feuerwehr musste ihn befreien. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann mit seinem Traktor und Anhänger auf der stark abfallenden Wiese. Wegen Funktionslosigkeit der Anhängerbremse kam das Gespann ins Rutschen, stellte sich auf und kippte um. Der 81-Jährige wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt. Die Feuerwehr, mit 40 Einsatzkräften angerückt, befreite ihn aus seiner misslichen Lage. Mit leichteren Verletzungen kam der Mann nach der notärztlichen Versorgung ins Krankenhaus. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Durch ausgelaufenen Diesel verschmutztes Erdreich wurde von der Feuerwehr abgegraben und entsorgt. Für die Dauer der Bergung war die L 200 nur halbseitig befahrbar.

Mehr zum Thema Lokales Unbekannte stehlen Werkzeug