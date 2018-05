Schwer hat sich laut Polizei am Donnerstag gegen 7.15 Uhr ein 79-jähriger Autofahrer bei einem Unfall auf der Stockacher Straße.

Der Opel-Lenker war aus Unachtsamkeit ungebremst auf ein vor ihm fahrendes Forstfahrzeug aufgefahren und musste anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 5000 Euro. Der Lenker des Forstfahrzeugs blieb unverletzt.