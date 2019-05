79-Jähriger übersieht Vorfahrt

9000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen gegen 7.15 Uhr auf der Landesstraße 195 bei Walbertsweiler entstanden. Der 79-jährige Lenker eines Ford befuhr die Kreisstraße aus Richtung Walbertsweiler in Richtung Rengetsweiler und überquerte die Landesstraße 195. Beim Einfahren in die Kreuzung übersah er den Opel Astra einer 29-jährigen Autofahrerin, die auf der bevorrechtigten Landesstraße 195 aus Richtung Wald in Richtung Meßkirch fuhr. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand.