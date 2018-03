Rund 7500 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am Samstagnachmittag gegen 16.45 Uhr in der Überlinger Straße in Pfullendorf. Ein 43-jähriger Mercedesfahrer dürfte zu spät bemerkt haben, dass ein vorausfahrender Lenker eines Audi anhalten musste und prallte in das Heck des Fahrzeugs. Die Beteiligten blieben unverletzt.