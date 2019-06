71 Programmpunkte in den Sommerferien

Auch in diesem Jahr sorgt das Team des Kinder- und Jugendbüros wieder für Abwechslung in den Sommerferien. 71 Programmpunkte warten auf die Kinder und Jugendlichen.

„An jedem Werktag vom ersten bis zum letzten Ferientag gibt es mindestens einen Programmpunkt“, haben Sarah Mahlenbrey und Andreas Roth am Mittwoch bei der Präsentation des Programmhefts berichtet. Dank zahlreicher Partner, darunter auch viele Vereine, Einrichtungen und Betriebe, ist auch diesemal für jedes Alter und für jedes Interesse was dabei.

Selbst die Kleinsten kommen nicht zu kurz: Für Kinder ab drei Jahren öffnet erstmals „Das kleine Atelier“ mit der Künstlerin Annemarie Rudolph, in dem nach Herzenslust gemalt, modelliert und experimentiert wird. „Für Kinder in diesem Alter hatten wir bisher noch nie was“, freute sich Mahlenbrey.

Angeboten werden beliebte Klassiker wie die Workshops bei Geberit und Kramer, die Wasserskikurse im Seepark, das Kinderkino, der Mädelsabend im Jugendhaus oder der Ausflug in die Reutemühle. Dazu gibt es viele Bastel-, Sport-, Abenteuer-, Natur- und Kreativangebote sowie als besondere Highlights, einen Besuch der Wissenswerkstatt in Friedrichshafen, einen Ausflug in „Maestranis Chocolarium“, eine Schokoladenfabrik in der Schweiz, oder das dreitägige Projekt „Jupp, Joschka und die Zauberlehrlinge“, das mit einer öffentlichen Vorführung endet.

Neu sind in diesem Jahr der Bau von Seifenkisten mit der Kinder- und Jugendkunstschule, ein Fotoshooting für Mädchen mit einer professionellen Fotografin, eine Kanutour auf der Donau, das App-Spiele erstellen oder eine spannende Stadtrallye in einer größeren Stadt, die noch nicht verraten wird. Die Volksbank kürt den Kettcar-König 2019 und bei der Sparkasse dürfen sich die Kids einen Eisgutschein abholen, der dannam Kiosk im Freibad oder im Seepark-Restaurant eingelöst werden kann.

Neu und vor allem für Eltern interessant, die in den Ferien arbeiten müssen, ist auch die Betreuung für Grundschüler, die die Jugendhilfestation in vier Ferienwochen von 7.45 bis 14 Uhr anbietet. „Es ist querbeet alles dabei“, fasste Sarah Mahlenbrey zusammen.

Sie und das Team rechnen deshalb mit ähnlichen Teilnehmerzahlen wie im Vorjahr. Damals waren es weit über 800 Kids, die beim Ferienprogramm ihren Spaß hatten.

Programm und Anmeldungen

Das Programmheft wird in der nächsten Woche in allen Pfullendorfer Schulen verteilt. Außerdem ist es auf der Homepage der Stadt zu finden: www.pfullendorf.de

Anmeldungen werden am Montag, 8. Juli, von 19 bis 21 Uhr in der Sechslinden-Schule, am Dienstag, 9. Juli, von 16.30 bis 18.30 Uhr im Jugendhaus und am Donnerstag, 11. Juli, von 10.30 bis 13 Uhr im Jugendhaus angenommen. Bei gebührenpflichtigen Angeboten ist die Gebühr bei der Anmeldung zu entrichten. Die Anmeldemodalitäten sind im Programmheft zu finden