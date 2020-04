71-Jährige fährt Schlangenlinien

Eine alkoholisierte Hyundai-Fahrerin hat am Donnerstag gegen 21.30 Uhr an der Einmündung Überlinger Straße/Otterswanger Straße beinahe einen Unfall verursacht. Wie aus der Polizeimeldung hervorgeht, sei die 71-Jährige in Schlangenlinien gefahren, das fiel einer Zeugin im Bereich der Überlinger Straße auf. An der Einmündung zur Otterswanger Straße fuhr die Frau unbeirrt und ohne die Vorfahrt zu beachten weiter. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer konnte einen Zusammenstoß mit dem Hyundai nur noch durch eine Vollbremsung verhindern. Bei einer im Anschluss durchgeführten Kontrolle an der Wohnanschrift der Frau konnte bei ihr starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Alkoholtest war nicht möglich, weshalb die Beamten die Entnahme einer Blutprobe in einer Klinik veranlassten. Der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt. Sie wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt. Der gefährdete Verkehrsteilnehmer und andere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Pfullendorf, Telefon 07552/201 60, oder an das Polizeirevier Bad Saulgau, Telefon 07581/48 20, zu wenden.