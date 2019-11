700.000 Euro Schaden nach Großbrand bei Busunternehmen - Polizei ermittelt

700.000 Euro Sachschaden hat ein Brand mehrerer Busse in der Nacht auf Dienstag bei einem Busunternehmen in Pfullendorf verursacht.

Wie die Polizei mitteilt, war der Brand am späten Dienstagabend gegen 23 Uhr zunächst an einem Bus auf dem Parkplatz des Busunternehmens in der Heiligenberger Straße ausgebrochen.

In der Folge gerieten fünf große Reisebusse und ein Kleinbus in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Pfullendorf rückte mit 46 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen an die Brandstelle aus und löschte das Feuer. Drei Reisebusse und ein Kleinbus brannten völlig aus, zwei weitere Reisebusse wurden durch die Brandeinwirkung stark beschädigt.

Ob eine Brandstiftung oder ein technischer Defekt brandursächlich war, ist momentan Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, in die auch ein Sachverständiger eingebunden ist. Der Polizeiposten Pfullendorf bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07552/201.60, zu melden.