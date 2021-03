64-Jähriger fährt betrunken mit dem Auto

In einem psychischen Ausnahmezustand hat sich ein 64-jähriger Autofahrer befunden, der am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr von einer Polizeistreife im Stadtgebiet gestoppt wurde. Neben fehlenden Fahrzeugkennzeichen konnten die Polizeibeamten bei der Überprüfung deutlichen Alkoholgeruch im Auto des 64-Jährigen feststellen. Eine daraufhin durchgeführte Atemalkoholmessung ergab laut Polizeibericht einen Alkoholwert von über 1,3 Promille, weshalb die Beamten eine Blutentnahme in einem Krankenhaus veranlassten. Nachdem die Polizisten dem Mann die Weiterfahrt untersagt hatten, wurde er aufgrund seines psychischen Zustands zur Behandlung in eine Spezialklinik gebracht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr.