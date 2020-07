62-Jähriger nach Sturz schwer verletzt

Bereits am Samstag ist auf der Kreisstraße in Richtung Kleinschönach ein Radfahrer schwer gestürzt und hat sich am Kopf verletzt. Das teilt die Polizei nun mit. Etwa 120 Meter nach dem Ortsausgang fegte eine Windböe die Mütze vom Kopf des 62 Jahre alten Radfahrers. Dieser griff mit beiden Händen nach der Kopfbedeckung und verlor dabei das Gleichgewicht. Durch den Sturz verletzte sich der 62-Jährige so schwer am Kopf, dass er bewusstlos wurde und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht wurde.