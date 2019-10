Sachschaden von rund 60 000 Euro ist in der Nacht zum Freitag gegen 1.50 Uhr bei einem Brand in Illmensee entstanden. Das Feuer, das in einer Holztrocknungsanlage gegenüber dem Industriegebiet ausgebrochen war, konnte von der Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Brand auf einen technischen Defekt in der Trocknungsanlage zurückzuführen sein.