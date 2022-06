6-Jähriger bei Unfall verletzt

Mit einem Rettungshubschrauber musste ein 6-jähriger Junge nach einem Verkehrsunfall am Montag gegen 12 Uhr in eine Klinik gebracht werden. Das teilt die Polizei mit. Als eine 20-Jährige mit ihrem Pkw die Bergstraße in Aach-Linz befuhr, rannte der Bub aus bislang unbekanntem Grund vom Straßenrand auf die Fahrbahn und kollidierte dort mit dem Wagen der Frau. Ersten Erkenntnissen zufolge erlitt der 6-Jährige mittelschwere Verletzungen, der Sachschaden am Pkw fiel gering aus.