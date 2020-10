Im Einmündungsbereich des Gemeindeverbindungswegs zwischen Furtmühle und Großschönach in die Kreisstraße 8231 ist am Dienstag um 16 Uhr eine Autofahrerin einer Vorrausfahrenden aufgefahren. Das geht aus einer Polizeimeldung hervor. Sie verletzte dabei die vor ihr fahrende 56-jährige Renault-Fahrerin leicht. Die beiden Fahrerinnen warteten hintereinander an der Einmündung, um in die Kreisstraße einfahren zu können. Da kein Verkehr kam, fuhr die 21-Jährige an, ohne auf das Einfahren der Renault-Fahrerin zu warten. Aufgrund der Verletzungen, welche die 56-Jährige bei der Kollision erlitt, musste sie in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. An dem Renault und dem Audi der Verursacherin entstand ein Schaden von insgesamt etwa 7500 Euro.