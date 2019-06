52-Jähriger gefährdet den Verkehr

Ein 52-jähriger Fahrer eines Tesla befuhr am Mittwoch gegen 14.15 Uhr die Landesstraße 201 aus Richtung Pfullendorf in Richtung Denkingen. Nach der Abzweigung zum Weiler Sylvenstal scherte er aus und überholte zunächst ein vorausfahrendes Auto und anschließend den davor fahrenden, 31-jährigen Fahrer eines Kleinlasters mit Anhänger. Als sich der Fahrer des Tesla beim Überholen auf Höhe des Anhängers befand, kam ihm aus Richtung Denkingen eine 62-jährige Renault-Fahrerin entgegen. Um einen frontalen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge zu verhindern, lenkten sowohl der Teslafahrer als auch die entgegenkommende Fahrerin so weit als möglich nach rechts. Letztlich kam es zu einem leichten Zusammenstoßes des Tesla mit dem Anhänger. Am Tesla entstand hierdurch ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Verletzt wurde niemand. Zu einer Berührung mit dem entgegenkommenden Renault der 62-Jährigen kam es nicht. Der Polizeiposten Pfullendorf leitete gegen den Unfallverursacher ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.