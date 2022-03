48-Jähriger stirbt nach Arbeitsunfall

Nach einem Arbeitsunfall am Dienstag vergangener Woche in Pfullendorf ist ein 48-jähriger Lastwagenfahrer am Freitag seinen Verletzungen erlegen. Das teilte das zuständige Polizeipräsidium Ravensburg am Montag mit. Demnach dauern die Ermittlungen des Verkehrsdienstes Sigmaringen zum Unfallhergang an.

Der Arbeitsunfall hatte sich am Dienstagabend an der Straße „Hesselbühl“ ereignet: Beim Abladen des Sattelzugs, der Solarmodule geladen hatte, wollte ein 23-jähriger Gabelstaplerfahrer zwei aufeinander gestapelte Paletten entladen. Beim Rückwärtsfahren kippte die Ladung mit einem Gewicht von etwa 1,2 Tonnen zur Seite weg und begrub den danebenstehenden 48-Jährigen.

Nach sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen wurde der Lastwagenfahrer mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. An der Unfallstelle war neben der Feuerwehr und dem Rettungsdienst auch ein Kriseninterventionsteam eingesetzt, das die unmittelbar beteiligten Personen betreute.