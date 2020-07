45-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss

Mutmaßlich unter der Wirkung von verschiedenen Drogen hat laut Meldung der Polizei ein Autofahrer gestanden. Eine Streife kontrollierte ihn am Mittwochabend kurz vor Mitternacht in der Roßmarktstraße in Pfullendorf. Der 45-Jährige zeigte während der Kontrolle Anzeichen von Drogenkonsum, was ein Schnelltest auch bestätigte. Der Mann musste die Polizei zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Die Weiterfahrt wurde dem 45-Jährigen untersagt.