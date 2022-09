44-Jähriger stiehlt Pfandbons

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 44-Jähriger rechnen, nachdem er am Dienstag gegen 14.30 Uhr einen Spendenkasten in einem Lebensmittelgeschäft in der Otterswanger Straße aufbrach und aus diesem diverse Pfandbons entwendete. Als sie den Fall aufnahmen, fanden die Polizisten bei dem Mann zudem ein Einhandmesser, welches er mutmaßlich zum Aufbruch des Spendenkastens benutzt hat. Dieses stellten die Beamten sicher. Die Sachschadenshöhe der entwendeten und eingelösten Pfandbons ist noch nicht bekannt. Auf den Mann kommen nun eine Strafanzeige wegen besonders schweren Falls des Diebstahls und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des unerlaubten Mitführens des Einhandmessers zu.