35-Jähriger nach Unfall schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen ist laut Polizeimeldung ein 35-jähriger Motorradfahrer am Samstag gegen 17.30 Uhr nach einem Verkehrsunfall auf der L 201b ins Krankenhaus gebracht worden. Der Mann hatte die Landesstraße von Ilmensee kommend in Richtung Denkingen befahren und unmittelbar nach einer S-Kurve einen vorausfahrendes Auto überholt. Vermutlich aus Unachtsamkeit geriet der 35-Jährige mit seiner Maschine auf das linke Fahrbahnbankett, streifte auf dem Grünstreifen einen Leitpfosten und stürzte mit seinem Motorrad auf die Straße. Die Maschine, an der Sachschaden von rund 12 000 Euro entstand, musste von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden.