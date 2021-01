35-Jähriger erleidet schwere Verletzungen

Schwere Verletzungen hat laut Polizeimeldung ein Kleinlastwagenfahrer am Montagnachmittag nach einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 195 erlitten. Der Renault-Fahrer war in Richtung Ebratsweiler unterwegs, als er auf glatter Straße aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und ins Schleudern geriet. Er kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich in einem angrenzenden Waldstück. Der 35-Jährige konnte sich selbst über das Beifahrerfenster aus dem Fahrzeuginneren befreien und wurde an der Unfallstelle noch vor seinem Transport medizinisch erstversorgt. Im Anschluss brachte der Rettungsdienst ihn in ein Krankenhaus. Am Renault entstand ein Schaden von insgesamt mehr als 30 000 Euro.