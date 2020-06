35-Jährige übersieht Opel

Ein Sachschaden von nahezu 8000 Euro ist am frühen Donnerstagmorgen gegen 4 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Pfullendorf entstanden. Das teilt die Polizei mit. Die 35-jährige Toyota-Fahrerin fuhr auf der Straße „Theuerbach“ ortsauswärts. An der Kreuzung zur Industriestraße übersah sie eine von rechts kommende gleichaltrige Autofahrerin mit deren Opel Corsa. Bei der Kollision der Fahrzeuge im Kreuzungsbereich blieben die Fahrerinnen unverletzt, die Autos waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.