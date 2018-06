35 Bands betreten die große Bühne

Die große Bühne steht, die Vorfreude steigt, die Anspannung wächst: Im Seepark Linzgau in Pfullendorf findet von Freitag bis Sonntag, 15. bis 17. Juni, das dritte Musikprob Brass- und Blasmusikfestival statt. Hinter Veranstalter Ewald Restle aus Pfullendorf liegen anstrengende Wochen, in denen er kreuz und quer in der Region unterwegs war, um auf das Brassfestival aufmerksam zu machen.

Das Kreismusikfest in Ertingen, das Kreismusikfest in Haidgau, der Blutritt in Weingarten, der Musikantentreff in Zogenweiler: Ewald Restle ließ in den vergangenen Wochen fast keine Großveranstaltung für die Bewerbung des Brass- und Blasmusikfestivals aus. „Die Resonanz war dabei sehr positiv“, sagt Restle. Vor allem die Musikvereine in der Region hätten signalisiert, das Brassfestival zu besuchen. 35 Formationen, Einzelkünstler und große Bands mit bis zu 30 Musikern, hat Restle gebucht – darunter in der Szene bekannte Bands wie Seiler & Speer, Moop Mama, Blechhauf’n XXL, Dubbbos, Muckasäck oder Dizzy Boyz Brassband. „Insgesamt sind es zwischen 250 und 280 Musiker“, sagt Restle über die Dimension des Festivals.

Und Ewald Restle hofft endlich, dass seine Mühen und sein Engagement auch belohnt werden, nachdem in den ersten beiden Jahren die Besucherzahlen zu wünschen übrig ließen. „Der Kartenvorverkauf läuft gut, besser als in den beiden Jahren zuvor.“ Restle ist optimistisch, dass viele Interessenten das Ticket an der Abendkasse lösen, weil sie sich noch festlegen und auch abwarten wollen, wie das Wetter am kommenden Wochenende ist. „Das Wetter wird gut“, so Restle, der mit einem Team von 40 bis Helfern noch bis Freitag mit Aufbauarbeiten beschäftigt ist. „Wir haben Platz für bis zu 5000 Besucher. Es dürfen also noch viele kommen.“

Dass Restle das Brass- und Blasmusikfestival zu einer echten Adresse machen will, zeigt ein Blick auf die Haupttribüne, auf der am Freitagabend um 17.30 Uhr das Festival eröffnet wird. Sie ist 18 Meter breit und 14 Meter hoch. „Sie wird ausgestattet mit einer überragenden Technik“, ergänzt Restle. Bereits am Freitagabend wird auch der bekannte österreichische Trompeter Thomas Gansch auf dem Festivalgelände sein. „Von ihm gibt es Tipps und Tricks“, so Restle, der als Rahmenprogramm eine Instrumentenausstellung organisiert hat. Außer der Haupttribüne gibt es eine Blechstage, auf der Musiker ihr Können unter Beweis stellen sollen. „Von der Qualität her ist das Festival auf einem großen Niveau“, so Restle.

Keinen Eintritt kostet der letzte Tag des Festivals am 17. Juni, der mit einem Gottesdienst um 10 Uhr beginnt. Reichlich Brassmusik wird den ganzen Tag über zu hören sein, ehe gegen 16.45 Uhr die Fußballfans die Stehplätze auf dem Gelände einnehmen werden. Ab 17 Uhr wird bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Mexiko gezeigt. Ewald Restle will sich das Spiel anschauen und dabei schon zufrieden auf die vergangenen beiden Tage zurückblicken.