33 Narrengruppen ziehen durch Otterswang

Zahlreiche Zuschauer sind am Samstagnachmittag nach Otterswang gekommen, um sich den Narrensprung der Narrengilde Groddafanger anzuschauen. 33 Gruppen, Narrenzünfte aus dem Alemannischen Narrenring, dem VSAN und anderen Narrenringen sowie Musikkapellen aus dem Umland zogen durch das bunt geschmückte Dorf. Die örtlichen Vereine unterstützen die Narrengilde, so dass die große Narrenschar und die Gäste auch kulinarisch gut versorgt wurden. Vorangegangen war am Vormittag das traditionelle Narrenbaumstellen vor dem Rathaus und ein unterhaltsamer Zunftmeisterempfang in der Mehrzweckhalle. Nach dem Umzug feierten die Narren im großen Zelt noch bis in die frühen Abendstunden hinein.