28-Jährige verstößt innerhalb weniger Stunden gegen Fahrverbot

Wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis hat sich nun eine 28-jährige Pkw-Lenkerin zu verantworten, die am Sonntagmorgen auf dem Bannholzer Weg von einem Polizeibeamten gestoppt wurde.

Nachdem die Fahrzeugführerin in der Samstagnacht einen Verkehrsunfall mit 3 Promille verursacht hat, hatte sie daraus wohl nicht gelernt. Trotz vorherig erfolgter Belehrung durch die Polizei darüber, dass sie kein Auto mehr fahren dürfe, stieg die 28-Jährige an ihrer Wohnanschrift erneut in ihren Pkw und fuhr los.

Der aufmerksame Polizeibeamte, der die Frau davor belehrt hatte, erkannte sowohl das Fahrzeug als auch die junge Frau auf der Straße wieder und stoppte den Wagen erneut. Ein Alkoholtest ergab bei der Dame einen immer noch erheblichen Alkoholwert von mehr als einem Promille. Nun kommt ein weiteres Strafverfahren auf sie zu.