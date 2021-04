Ob Kindergarten, Jugendtreff oder Familienzentrum – gemeinnützige Organisationen und Vereine aus Pfullendorf und Umgebung, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, haben jetzt die Chance, eine neue Küche aus dem Küchenhaus in Pfullendorf im Wert von 10 000 Euro zu gewinnen. Der Verband Küchentreff, dessen Mitglied das Küchenhaus ist, verlost aufgrund seines 25-jährigen Bestehens 25 Küchen. Die letzte Möglichkeit zur Teilnahme ist am 30. Juni. Als Mitglied des Verbands Küchentreff hat das Küchenhaus von Martin Fritz in Pfullendorf in diesem Jahr einen guten Grund zum Feiern: Seit 25 Jahren ist Küchentreff erfolgreich am Markt. Von diesem Erfolg möchte Küchentreff jetzt etwas zurückgeben und hat deswegen die Aktion „25 Küchen für den guten Zweck“ ins Leben gerufen. Bundesweit sind 25 Küchen im Gesamtwert von 250 000 Euro an soziale Kinder- und Jugendeinrichtungen zu vergeben. Hintergrund des Engagements: Die Küche steht für gesunde Ernährung und ist ein wichtiger Treffpunkt. In einer Vereinsküche können Kinder und Jugendliche schon früh Spaß an vollwertigem Essen und an der gemeinsamen Aktivität Kochen entwickeln.

Das Küchenstudio von Martin Fritz ruft deswegen alle gemeinnützigen Vereine, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, und in den Bereichen Bildung, Kultur, Integration, Klimaschutz, Tierschutz, Sport, gesunde Ernährung aktiv sind, zur Teilnahme auf. Die Bewerbungsfrist läuft bis Ende Juni 2021. Die ersten fünf Gewinner wurden bereits am 1. März gezogen. Die weiteren Ziehungen erfolgen jeweils monatlich bis zur letzten Ziehung am 1. Juli. Berücksichtigt werden alle Bewerbungen, die bis zum Ende des jeweiligen Vormonats eingegangen sind.

Wird eine Bewerbung im Losverfahren nicht gezogen, kommt sie automatisch in den Lostopf für den kommenden Monat. Es lohnt sich also, die Bewerbung frühzeitig einzureichen. Und wer gewonnen hat, lernt Küchenhaus Pfullendorf in Aktion kennen: Die Küche wird dann zeitnah in enger Abstimmung mit der Einrichtung montiert.