24-Jährige verursacht Unfall

Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben gegen eine 24-jährige VW-Fahrerin, nachdem diese am Montag gegen 16.45 Uhr auf der L456 zunächst einen Lastwagen rücksichtslos überholt und kurze Zeit später einen Unfall verursacht hat. Die Frau fuhr von Otterswang in Richtung Pfullendorf und setzte an einer unübersichtlichen Stelle und zum Überholen eines Lasters an. Ein entgegenkommender, bislang unbekannter Fahrer eines blauen 3er-BMW musste deshalb abbremsen und nach rechts ausweichen. Er kam von der Straße ab und fuhr 100 Meter parallel zur Straße im Grünstreifen und setzte seine Fahrt in Richtung Krauchenwies fort. Die 24-Jährige brach den Überholvorgang ab und fuhr auf einen Parkplatz, wo sie sich entschied, ebenfalls Richtung Krauchenwies zu fahren, um sich nach dem BMW zu erkundigen. Hierbei fuhr sie verbotswidrig auf die Straße ein und kollidierte mit dem Ford-Transit eines 56-Jährigen. Während durch den Verkehrsunfall Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 12 000 Euro entstand, kamen durch die Fahrweise und den Unfall keine Personen zu Schaden. Der Führerschein der 24-Jährigen wurde beschlagnahmt. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere den Fahrer des BMW, sich unter der Telefonnummer 07552/201 60 zu melden.