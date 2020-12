23-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss

Mit Konsequenzen muss ein 23-jähriger Audi-Fahrer rechnen, der am Dienstag in der Pfullendorfer Franz-Xaver-Heilig-Straße von einer Streifenwagenbesatzung kontrolliert worden ist und mutmaßlich unter der Wirkung berauschender Mittel stand. Nachdem die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt hatten und ein Vortest positiv auf THC reagierte, veranlassten sie in einem nahegelegenen Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Wie die Polizei mitteilt, hat sich der junge Mann, dessen Weiterfahrt untersagt wurde, nun wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung zu verantworten.

